Spaccio di stupefacenti | Agropoli – Paestum 18 misure cautelari con l’aggravante del metodo mafioso

Nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Salerno, i Carabinieri di Agropoli hanno eseguito 18 misure cautelari, coinvolgendo il metodo mafioso nello spaccio di stupefacenti tra Agropoli e Paestum.

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno -Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali

