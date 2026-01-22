Anziana truffata da finti carabinieri La polizia arresta due persone

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due persone provenienti dalla provincia di Napoli, accusate di aver truffato un’anziana in condizione di vulnerabilità. L’intervento ha permesso di fermare i sospetti e di tutelare la vittima, evidenziando l’importanza delle misure di sicurezza contro le frodi. La vicenda sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere le persone più a rischio da comportamenti illeciti.

La polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due soggetti provenienti dalla provincia di Napoli con l'accusa di truffa ai danni di un'anziana in stato di minorata difesa. Alle ore 12.30 di ieri, 21 gennaio, il 112 è stato allertato dal figlio della donna, avvicinata poco prima da due soggetti che.

