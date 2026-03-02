Antonio Cava il boss del Vallo di Lauro | la pena si riduce di dieci anni
Antonio Cava, 71 anni, è detenuto dal 2006 nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila. Recentemente, la sua pena si sarebbe ridotta di dieci anni, portandolo più vicino alla possibilità di uscire. La notizia riguarda il boss del Vallo di Lauro, coinvolto in procedimenti giudiziari di rilievo. La decisione potrebbe influire sui tempi della sua scarcerazione.
C’è una data che, quando si parla di fine pena, può cambiare. E quella data, per Antonio Cava, settantun anni, detenuto dal 2006 nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, oggi potrebbe essere più vicina.La II Sezione della Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Dieci anni fa il delitto della cava. Ancora nessun colpevole ma aleggia il nome di Igor
Leggi anche: Errore di calcolo pena per l’uomo di Vallo della Lucania condannato per reddito di cittadinanza illegittimo