Errore di calcolo pena per l’uomo di Vallo della Lucania condannato per reddito di cittadinanza illegittimo

La Cassazione ha recentemente chiarito la posizione di un uomo di Vallo della Lucania, condannato per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza mentre lavorava. La sentenza ha evidenziato un errore nel calcolo della pena, portando a una revisione della condanna originale. Questa vicenda mette in luce le complesse questioni legate ai controlli e alle modalità di erogazione dei sussidi sociali in Italia.

La Cassazione ha concluso la controversa vicenda giudiziaria di un cinquantenne di Vallo della Lucania, ritenuto colpevole di aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza mentre lavorava in un panificio.

