Igor rimarrà per sempre e per tutti ’il russo’. Eppure è nato a Subotica, città serba che conta più o meno gli stessi abitanti del comune di Ravenna. Non è russo insomma. E non è nemmeno Igor visto che all’anagrafe nel 1981 lo hanno battezzato Ezechiele Norberto Feher. La sua vita è un inganno, almeno fino al momento di rapinare o, peggio ancora, di uccidere. Determinato, feroce, spavaldo: ma questa non è la sua storia. Questa è la storia di Salvatore Chianese, metronotte cresciuto a Trentola Ducenta, ventimila abitanti sparsi tra masserizie e chiese in provincia di Caserta. E poi nel 2009 trasferitosi a Osteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni fa il delitto della cava. Ancora nessun colpevole ma aleggia il nome di Igor

Leggi anche: Delitto Meredith Kercher, ex pm fa il nome di un nuovo coinvolto: “Fuggì all’estero, ma nessun nuovo fascicolo”

Leggi anche: Khrystyna Novak, Francesco Lupino ha confessato ma il delitto non ha ancora il suo colpevole: che succede ora

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dieci anni fa il delitto della cava. Ancora nessun colpevole ma aleggia il nome di Igor; Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio; Caso Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa querela la criminologa Anna Vagli; 10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?.

Delitto Piga, dieci anni e 8 mesi di carcere per Yari Fa - E' di dieci anni e otto mesi di carcere la condanna che dovrà scontare Yari Fa, il giovane di 20 anni accusato di aver ucciso con un fendente al petto l'ex carabiniere Fabio Piga, in un locale di via ... rainews.it

Alberto Stasi, dieci anni fa la condanna in Cassazione: il mistero «dell'agnello sacrificale» pubblicato da Andrea Sempio il giorno dopo - Dieci anni fa Alberto Stasi riceveva la sua condanna definitiva in Cassazione. msn.com