Modena è sconvolta dopo l’incidente di sabato pomeriggio, quando Antonietta è stata investita e uccisa da un’auto in fuga all’incrocio. La figlia, presente al momento, ha raccontato di aver visto la madre morire davanti ai suoi occhi, descrivendo lo strazio di quel momento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare Antonietta.

Modena, 2 marzo 2026 – Modena è sotto choc dopo quanto è accaduto sabato pomeriggio a un incrocio non lontano dal centro, dove un’Alfa 159 con a bordo quattro giovani rom in fuga dai carabinieri, dopo avere ignorato l’alt, è piombata su una Lancia Y uccidendo una donna di 89 anni, Antonietta Berselli. Accanto a lei, alla guida, c’era la figlia 58enne, uscita incolume dallo scontro. La figlia disperata: “Mia madre è morta sotto i miei occhi” “Mia madre è morta sotto i miei occhi – racconta in lacrime –. Stavamo tornando dal cimitero di Albareto, dove riposano tutti i nostri cari, mia madre ci teneva ad andare ogni sabato. La stavo riportando a casa, eravamo a poche centinaia di metri da dove viveva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonietta travolta e uccisa dall’auto in fuga, lo strazio della figlia: “L’ho vista morire davanti a me”

Scende dall’auto in panne e viene travolta da un altro veicolo: muore davanti agli occhi di figlia e maritoUna donna di 76 anni, scesa da un’auto in panne sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria, nel Brindisino è stata investita e uccisa...

Scende dall’auto rimasta in panne. Travolta e uccisaUna tragica fatalità, quella consumatasi a Bentivoglio, avvenuta in pochi secondi: marito e moglie scendono dall’auto, perché in avaria, ma...

Tutto quello che riguarda Antonietta travolta.

Argomenti discussi: Antonietta travolta e uccisa dall’auto in fuga, lo strazio della figlia: L’ho vista morire davanti a me; Passano col rosso per sfuggire ai carabinieri poi lo schianto, auto travolta: muore una donna. Arrestato il conducente: patente mai conseguita.