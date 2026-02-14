Scende dall’auto rimasta in panne Travolta e uccisa

A Bentivoglio, un incidente mortale ha causato la morte di una donna dopo che un'auto in panne è stata investita da un'altra vettura. La coppia si era fermata lungo la strada per il guasto, ma poco dopo un’auto che sopraggiungeva li ha tamponati e ha investito la donna, che è rimasta uccisa sul colpo.

Una tragica fatalità, quella consumatasi a Bentivoglio, avvenuta in pochi secondi: marito e moglie scendono dall’auto, perché in avaria, ma sopraggiunge un’altra macchina che li tampona, travolgendo poi la donna. È morta così, a 60 anni, Mendije Bardosana. Kosovara di origine, da tempo viveva con marito e figli a San Giorgio di Piano. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 20 di giovedì sera. Mendije e il marito erano in territorio di Bentivoglio, sulla via Santa Maria in Duno dell’omonima frazione, a bordo della loro Chrysler Voyager. A un certo punto, pare mentre stavano facendo rientro a casa, la macchina si è fermata: la batteria, infatti, aveva smesso di funzionare, non permettendo ai coniugi di accendere neanche le quattro frecce segnalando la loro presenza a bordo strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

