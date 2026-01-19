Scende dall'auto in panne e viene travolta da un altro veicolo | muore davanti agli occhi di figlia e marito

Una donna di 76 anni è deceduta dopo essere stata investita da un veicolo mentre si trovava sulla provinciale tra Francavilla Fontana e Oria, nel Brindisino. L’incidente è avvenuto mentre scendeva dalla propria auto in panne, davanti agli occhi della figlia e del marito. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Una donna di 76 anni, scesa da un'auto in panne sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria, nel Brindisino è stata investita e uccisa da un altro veicolo. La donna è morta davanti agli occhi del marito e della figlia. Indagini in corso.

Auto in panne, tragico incidente: anziana investita e uccisa sotto gli occhi di marito e figliaNella serata del 19 gennaio, lungo la strada provinciale Oria-Francavilla Fontana, si è verificato un grave incidente in cui una donna di 76 anni è stata investita e deceduta davanti agli occhi del marito e della figlia.

