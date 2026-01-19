Scende dall'auto in panne e viene travolta da un altro veicolo | muore davanti agli occhi di figlia e marito

Una donna di 76 anni è deceduta dopo essere stata investita da un veicolo mentre si trovava sulla provinciale tra Francavilla Fontana e Oria, nel Brindisino. L’incidente è avvenuto mentre scendeva dalla propria auto in panne, davanti agli occhi della figlia e del marito. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

