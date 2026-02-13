Lazio, con i nuovi acquisti Sarri è ripartito: Maldini centravanti e Taylor subito in gol. Dopo il pareggio con la Juve e la semifinale di Coppa Italia, il tecnico ha ora una squadra dal carattere di ferro. Maldini, arrivato quest’estate, ha segnato il suo primo gol in campionato, dando subito un segnale di fiducia. Taylor, invece, ha realizzato la rete decisiva contro i bianconeri, dimostrando che la strategia di mercato sta cominciando a portare frutti.

Il volo continua. Con nuovi interpreti che si aggiungono a uno spirito e un gioco completamente diversi rispetto al recente passato. Qualcuno sostiene che la Lazio si sia indebolita con il mercato invernale, ma intanto la squadra è ripartita in campionato ed ha conquistato la qualificazione alle semifinali di una Coppa Italia che a questo punto diventa sicuramente l’obiettivo prioritario della stagione biancoceleste. "Questi ragazzi sono indistruttibili", ha sottolineato con orgoglio Maurizio Sarri al termine del match di domenica scorsa con la Juventus. Si riferiva, il tecnico, alla capacità di resilienza dei suoi giocatori di fronte a tutte le avversità affrontate nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, con i nuovi acquisti Sarri è ripartito: Maldini centravanti e Taylor subito in gol

Approfondimenti su lazio nuovi

Maurizio Sarri ha deciso: Paolo Maldini sarà il nuovo centravanti della Lazio.

Daniel Maldini si presenta a Formello, tra il sorriso e le parole chiare.

Ultime notizie su lazio nuovi

Argomenti discussi: In una Serie A con investimenti limitati, la Lazio di Lotito è la squadra che ha speso di più. Ma che ha anche incassato di più; Formazione e welfare: nuovi progetti per addetti e imprese nel Lazio; S.S. Lazio, avviato l’iter per lo stadio Flaminio. La società biancoceleste presenta il progetto al Comune; Da Frattesi al rinnovo di Basic e il futuro di Sarri: il Ds della Lazio annuncia il nuovo rinforzo estivo.

Lazio, Sarri scopre i nuoviSarri scopre i nuovi e si gode qualche certezza in più dopo la buona prova della sua Lazio allo Stadium contro la Juventus. Ma ora ... iltempo.it

Lazio, Sarri presenta i nuovi acquisti. E su Przyborek...Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Lazio e Juve. A distanza di 3 mesi dall'ultima volta il tecnico toscano ha presentato una sfida davanti ... lalaziosiamonoi.it

Tutti i dubbi di Sarri sui nuovi acquisti della Lazio: le sue parole! https://www.lazionews.eu/notizie/sarri-conferenza-stampa-mercato-lazio-acquisti/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Sarri #MaurizioSarri #conferenzastampa #acquisti #mercato #Lazio - facebook.com facebook

Esclusiva: la #Lazio ha ringraziato #Rugani, resta con #Romagnoli senza nuovi innesti in difesa (era tutto pronto). La #Fiorentina ci riproverà x.com