Nintendo annuncia il nuovo Nintendo Treehouse Live con data e ora | ecco quali giochi verranno mostrati

Nintendo ha comunicato che il prossimo evento Nintendo Treehouse: Live si terrà il 24 febbraio 2026 alle 23:00 italiane, a causa della necessità di presentare nuovi giochi in anteprima. Durante la diretta, verranno mostrati dettagli su titoli attesi e gameplay esclusivi. L’azienda invita i fan a connettersi per scoprire le novità che arriveranno sui propri sistemi. L’appuntamento si svolgerà online e durerà circa due ore.

Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo appuntamento con il Nintendo Treehouse: Live, fissato per il 24 febbraio 2026 alle ore 23:00 italiane, corrispondenti alle 14:00 PT. L’evento offrirà circa 80 minuti di gameplay giocato e commentato direttamente dal team, con un focus su due produzioni molto attese. Si tratta di una presentazione pratica, pensata per mostrare nel dettaglio meccaniche, contenuti e novità. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per osservare i titoli in azione prima del lancio. Al centro della diretta ci saranno una riedizione di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2 e un inedito spin-off ambientato nell’ universo Pokémon. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Nintendo sarà tra i protagonisti dell’evento EVO, con tanti giochi Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4Nintendo Switch 2 si distingue per un'attenzione particolare alla compatibilità con i giochi della generazione precedente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Punta al primo posto nel nuovo evento online europeo di Mario Kart World!; Nintendo annuncia Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition; Digimon Story: Time Stranger annuncia il nuovo DLC Episode Pack 3 Anti-ParadoX con periodo di uscita; Dragon Quest VII Reimagined - Recensioni Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series X|S.

Il ritorno di Nosgoth: Crystal Dynamics annuncia due nuovi titoli di Legacy of Kain per Nintendo Switch e Switch 2!Crystal Dynamics annuncia Legacy of Kain: Defiance Remastered e il nuovo Ascendance per Nintendo Switch e Switch 2. Scopri date, prezzi e novità di Nosgoth! gamepare.it

Nintendo annuncia Treehouse di 80 minuti su Mario e PokémonL’evento del 24 febbraio alle 23:00 italiane offrirà 80 minuti di gameplay approfondito su Super Mario Bros Wonder Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. msn.com

Nintendo Treehouse ritorna con gameplay di Pokémon Pokopia e altro, ecco quando x.com