Nintendo Direct | Partner Showcase annunciato l’evento di Febbraio 2026 con data ed orario

Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo evento, il Partner Showcase, previsto per febbraio 2026. La casa giapponese ha comunicato data e orario, lasciando i fan in attesa di novità sui prossimi giochi e aggiornamenti. L’appuntamento si terrà tra pochi mesi e promette di svelare diverse sorprese per gli appassionati.

Nintendo ha ufficialmente annunciato un nuovo Nintendo Direct: Partner Showcase, fissando data e orario dell’evento di Febbraio 2026. La trasmissione andrà in onda il 5 febbraio e sarà dedicata esclusivamente ai titoli realizzati dai partner esterni della Casa di Kyoto, offrendo uno sguardo mirato sulle prossime uscite multipiattaforma e sui progetti non sviluppati internamente da Nintendo. Come anticipato da un insider qualche giorno fa, il Direct inizierà alle 6:00 del mattino (Pacific Time), corrispondenti alle 15:00 in Italia, e avrà una durata di circa 30 minuti. Si tratta di un formato ormai consolidato, pensato per dare spazio agli editori e agli studi terzi che supportano l’ecosistema Nintendo, senza includere annunci legati alle produzioni first party. 🔗 Leggi su Game-experience.it

