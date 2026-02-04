Nintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo evento, il Partner Showcase, previsto per febbraio 2026. La casa giapponese ha comunicato data e orario, lasciando i fan in attesa di novità sui prossimi giochi e aggiornamenti. L’appuntamento si terrà tra pochi mesi e promette di svelare diverse sorprese per gli appassionati.

Nintendo ha ufficialmente annunciato un nuovo Nintendo Direct: Partner Showcase, fissando data e orario dell’evento di Febbraio 2026. La trasmissione andrà in onda il 5 febbraio e sarà dedicata esclusivamente ai titoli realizzati dai partner esterni della Casa di Kyoto, offrendo uno sguardo mirato sulle prossime uscite multipiattaforma e sui progetti non sviluppati internamente da Nintendo. Come anticipato da un insider qualche giorno fa, il Direct inizierà alle 6:00 del mattino (Pacific Time), corrispondenti alle 15:00 in Italia, e avrà una durata di circa 30 minuti. Si tratta di un formato ormai consolidato, pensato per dare spazio agli editori e agli studi terzi che supportano l’ecosistema Nintendo, senza includere annunci legati alle produzioni first party. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo Direct: Partner Showcase, annunciato l’evento di Febbraio 2026 con data ed orario

Approfondimenti su Nintendo Direct

Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse presentazioni di Nintendo, ma ora circolano voci di un nuovo evento in arrivo a febbraio 2026.

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Super Mario Galaxy – Il Film.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nintendo Direct

Argomenti discussi: Nintendo Direct Partner Showcase: un evento focalizzato su terze parti in arrivo?; Il 5 febbraio dovrebbe essere messo in onda un Nintendo Direct: Partner Showcase; Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in programma per la prossima settimana, incentrato su giochi third-party; Il Nintendo Direct del 5 febbraio darà spazio alla terze parti? Nuove conferme dal web.

Nintendo Direct: Partner Showcase annunciato con data e ora: manca pochissimoIl nuovo Nintendo Direct: Partner Showcase è stato annuciato e ha una data e un'ora. Vediamo cosa possiamo aspettarci dal gioco. multiplayer.it

Nintendo Direct Partner Showcase confermato per domaniNintendo ha molto da dire nel 2026. Poco a poco, ha annunciato le date di uscita di alcuni suoi giochi, come Tomodachi Life: Living the Dream e Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + M ... gamereactor.it

Nintendo Direct: l’evento di febbraio svelerà il futuro di Mario Le ultime indiscrezioni indicano che la casa di Kyoto stia preparando un appuntamento digitale senza precedenti per presentare il nuovo capitolo di Mario, attesissimo dai fan di tutto il mondo. Il pan - facebook.com facebook

Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo: spuntano data e dettagli presunti sull'evento x.com