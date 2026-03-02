Annullato il Consiglio affari generali a Cipro per l' incidente del drone
Il Consiglio affari generali informale previsto a Cipro è stato annullato a causa di un incidente con un drone. Cipro, che attualmente occupa la presidenza di turno dell’Unione europea, ha comunicato la cancellazione dell’evento senza ulteriori dettagli. L’appuntamento avrebbe dovuto riunire rappresentanti degli Stati membri, ma è stato deciso di sospenderlo prima della sua svolgimento.
Cipro, che ha la presidenza di turno dell'Unione europea, ha annullato un Consiglio affari generali informale previsto per oggi. "Nelle prime ore del mattino abbiamo avuto un singolo, isolato incidente di un drone che ha preso di mira la base britannica di Akrotiri con alcuni danni limitati. 🔗 Leggi su Today.it
