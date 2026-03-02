Annullato il Consiglio affari generali a Cipro per l' incidente del drone

Il Consiglio affari generali informale previsto a Cipro è stato annullato a causa di un incidente con un drone. Cipro, che attualmente occupa la presidenza di turno dell’Unione europea, ha comunicato la cancellazione dell’evento senza ulteriori dettagli. L’appuntamento avrebbe dovuto riunire rappresentanti degli Stati membri, ma è stato deciso di sospenderlo prima della sua svolgimento.