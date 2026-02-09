Vi presento Angelo Masini con Enrico Stinchelli una serata in onore del tenore forlivese

Sabato 14 febbraio, alla Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini, si è tenuto un evento dedicato al tenore forlivese. Enrico Stinchelli ha presentato una serata intitolata “Vi presento Angelo Masini - Ieri, oggi, domani” in occasione del centenario della morte del cantante. La sala era piena di appassionati che hanno ascoltato ricordi, aneddoti e performance per ricordare la figura di Masini. Una serata semplice e diretta, pensata per celebrare la carriera e l’eredità del grande artista.

Sabato 14 febbraio, alla Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini, nell'ambito delle iniziative per il centenario di Angelo Masini, viene ospitato l'evento "Vi presento Angelo Masini - Ieri, oggi, domani" a cura di Enrico Stinchelli. Il noto conduttore della trasmissione La Barcaccia di Rai. Il tenore forlivese Angelo Masini, scomparso nel 1926, è una figura di rilievo nel panorama lirico italiano.

