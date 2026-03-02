André al Milan | intoppi e decisioni Moretto svela | Diavolo ottimista sulla chiusura dell’affare

Il giornalista Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Corinthians per il trasferimento del giovane André. Secondo le sue fonti, ci sono stati alcuni ostacoli e decisioni da prendere nel corso delle negoziazioni. Nonostante le difficoltà, il club rossonero rimane ottimista sulla possibilità di concludere l’affare. La trattativa prosegue e non ci sono ancora conferme definitive.

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero a un passo dall'acquisto del giovane centrocampista André per una cifra vicina ai 17 milioni di euro da versare nelle casse del Corinthians. Ci sarebbero però degli ostacoli alla chiusura definitiva dell'operazione (leggi qui). 'ESPN Brasile' ha spiegato ieri come il Milan sia tutelato grazie allo scambio delle bozze del contratto. E sottolinea che gran parte dei documenti sono già stati firmati dall'ufficio legale del Corinthians. Se non dovesse arrivare il sì definitivo del presidente Osmar Stábile il Milan potrebbe anche procedere per via legali (qui i dettagli). Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sull'operazione per il centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - André al Milan: intoppi e decisioni. Moretto svela: “Diavolo ottimista sulla chiusura dell’affare” Moretto svela: Icardi proposto al Milan, ritorno in Serie A possibile ma complicatoSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... André, accordo Milan-Corinthians: ma un capriccio mette in pericolo l’operazione di mercato. Il Diavolo …È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André,... Aggiornamenti e notizie su André. Argomenti discussi: ULTIM’ORA – Milan, problemi nel riscaldamento per Gabbia: al suo posto gioca titolare De Winter. Il presidente del Corinthians blocca la cessione di André al Milan per offerta bassaIl Milan alle prese con l’affare André: il Corinthians blocca la cessione del giovane talento brasiliano a causa delle critiche dei tifosi e del tecnico Dorival Júnior. La trattativa tra il Milan e il ... notiziemilan.it Il Milan si rivolgerà alla FIFA per il caso André? Il Corinthians non è preoccupatoCome riporta Globo Esporte in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, i 17 milioni totali offerti dai rossoneri sono per il 70% del cartellino del centrocampista. Il ... milannews.it