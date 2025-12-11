Moretto svela | Icardi proposto al Milan ritorno in Serie A possibile ma complicato
Nell'ultima aggiornamento di mercato, Moretto svela un retroscena riguardante Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray. Si parla di un possibile ritorno in Serie A e di una proposta arrivata al Milan, anche se la trattativa potrebbe presentare delle complicazioni. Ecco le ultime novità sull’attaccante e le sue prospettive future.
Inter News 24 Moretto svela il retroscena sull’ex centravanti dell’Inter! Le ultime sull’attaccante del Galatasaray e sull’indiscrezione di mercato. Matteo Moretto riaccende una delle suggestioni di mercato più clamorose degli ultimi anni: il possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e oggi in forza al Galatasaray. Il giornalista ne ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, facendo chiarezza su una pista che porta direttamente al Milan. Attualmente l’attaccante argentino, classe 1993, punta centrale di grande istinto realizzativo, è in scadenza di contratto a giugno e sta trovando pochissimo spazio nel club turco, anche a causa della concorrenza di Victor Osimhen, centravanti nigeriano arrivato di recente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Milan, Moretto svela importanti novità su Bartesaghi: “Ha ricevuto sondaggi concreti dalla Premier League” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X
Milan, colpo in Colombia: trattativa per Arizala! Moretto svela l'obiettivo per la difesa: il club tratta il terzino sinistro classe 2005 del Medellín. Operazione da 3 milioni, ci sono due slot extracomunitari liberi. Sarà lui il nuovo talento rossonero? #Milan - facebook.com Vai su Facebook