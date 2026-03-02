Ancora sangue sulla Trasversale di Pianura | muore a 71 anni contro un camion

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente lungo la Trasversale di Pianura, a Budrio, nel bolognese. L’incidente si è verificato questa mattina, quando l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni.

Budrio (Bologna), 2 marzo 2026 – Sangue, ancora una volta, sulle strade metropolitane della provincia di Bologna. Nel primo pomeriggio, verso le 14, un camion e un'auto si sono scontrate sulla ss253 bis, anche nota come Trasversale di Pianura, all'altezza del territorio di Budrio, nel tratto in cui la statale circonvalla il paese. A perdere la vita un uomo di 71 anni, residente a Budrio. Stando a una prima ricostruzione il 71enne era alla guida della sua Fiat Punto e stava percorrendo la Trasversale in direzione di San Giovanni in Persiceto. Nella direzione opposta, ovvero verso il territorio di Medicina, stava circolando un camion, guidato da un 37enne.