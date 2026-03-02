Incidente mortale a Budrio | automobilista perde la vita sulla Trasversale di Pianura

Questa mattina a Budrio un automobilista ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Trasversale di Pianura, tra via Falcone Giovanni e Borsellino, vicino al chilometro 30,400. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente mortale questa mattina a Budrio, lungo la Trasversale di Pianura, nel tratto di via Falcone Giovanni e Borsellino, in prossimità del chilometro 30,400. Il tratto stradale, alle porte del capoluogo, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.