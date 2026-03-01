Il fondatore di Gurulandia, Marco Cappelli, di 34 anni, si trova a Dubai durante le esplosioni che hanno coinvolto la città. In un messaggio, ha dichiarato di essere rimasto chiuso in casa. Nel frattempo, sui social sono comparsi numerosi commenti critici e attacchi da parte di utenti che hanno espresso il loro disappunto.

Firenze, 1 marzo 2026 – C’è anche il toscano Marco Cappelli, 34 anni, fra gli italiani bloccati a Dubai, la città emiratina dove l’imprenditore digitale – noto per aver fondato il podcast Gurulandia, che fece molto parlare di sé per gli interventi di Fabrizio Corona – ha basato la sede dei suoi affari. A Dubai sotto le bombe, paura per una 19enne: "Ho sentito un boato" Il guru di Gurulandia. Cappelli ha centinaia di migliaia di follower su Instagram, Youtube e TikTok. Da Dubai ha pubblicato una serie di storie per raccontare le ore di paura che sta vivendo durante i bombardamenti che hanno colpito anche Dubai. In 10 minuti abbiamo sentito numerose esplosioni "Siamo rinchiusi in salotto – racconta in una delle storie – a guardare le news per tenerci informati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fondatore di Gurulandia tra le esplosioni di Dubai: “Siamo chiusi in casa”. E gli haters lo attaccano

Roberto Mancini: «A Doha siamo chiusi in casa e sentiamo le esplosioni vicine. La notte è il momento più duro»Era in chiesa per la messa del sabato mattina con alcuni suoi collaboratori quando sui telefonini di tutti i residenti a Doha il governo ha inviato...

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei ma la tv di Stato: «A breve un discorso». Sms agli abitanti di Teheran:«Lasciate la città». Esplosioni a Dubai | Chi è l'ayatollah