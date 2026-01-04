Don Aldo Fonti, missionario in Venezuela, affronta quotidianamente situazioni complesse, tra tensioni e rischi. Nonostante la paura, rimane nel paese, determinato a svolgere il suo ruolo. Le comunicazioni dall’Italia sono intense, testimonianza della sua dedizione e del legame con chi lo sostiene. Questa testimonianza ci ricorda l’importanza di ascoltare e comprendere le sfide di chi lavora in contesti di difficoltà.

Il telefono squilla di continuo. "Mai ricevuti così tanti messaggi e chiamate dall’Italia da quando sono tornato in Venezuela ", prova a sdrammatizzare don Aldo Fonti. La voce del sacerdote riminese, che dall’ottobre 2024 è di nuovo in Venezuela dov’era stato in missione per una trentina d’anni, è pacata ma tradisce la paura e la forte preoccupazione per quello che potrà accadere. "Non abbiamo dormito – ammette don Aldo – Abbiamo fatto tutta la notte (tra venerdì e sabato, ndr) in bianco. Qui nella casa famiglia dove abito, in un barrio a La Guaira, a una trentina di chilometri da Caracas, stiamo tutti bene, per fortuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il missionario in Venezuela. Don Aldo: "Notte d’inferno tra esplosioni e droni. Ho paura, ma resto qui"

Leggi anche: Il missionario riminese in Venezuela: “Abbiamo visto le esplosioni e i droni, c’è tanta preoccupazione. Ma noi stiamo bene”

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni nella notte udite a Caracas

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Don Aldo, missionario in Venezuela: “Abbiamo visto esplosioni e droni, c’è tanta preoccupazione. Ma noi stiamo bene”; Venezuela, l’attacco degli Usa nelle parole di don Aldo Fonti missionario a La Guaira; Venezuela, l'attacco degli Usa nelle parole di don Aldo Fonti missionario a La Guaira; Il missionario in Venezuela. Don Aldo: Notte d’inferno tra esplosioni e droni. Ho paura, ma resto qui.

Don Aldo, missionario in Venezuela: “Abbiamo visto esplosioni e droni, c’è tanta preoccupazione. Ma noi stiamo bene” - Il racconto di don Aldo Fonti, riminese di 78 anni: il sacerdote vive in una casa famiglia in un barrio a una trentina di chilometri da Caracas, dove le forze militari americane hanno bombardato la ca ... msn.com