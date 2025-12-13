Il Comitato pescatori Ancona prosegue la sua battaglia contro le reti gemelle | Francesco Acquaroli convochi un incontro Il tempo delle attese è finito

Il Comitato pescatori Ancona intensifica le proprie proteste contro l’uso delle reti gemelle, chiedendo un incontro urgente con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Dopo numerosi solleciti rimasti senza risposta, i pescatori ribadiscono la necessità di un confronto per affrontare le problematiche legate a questa pratica.

ANCONA – Il Comitato pescatori Ancona torna a farsi sentire ancora una volta per protestare contro l’utilizzo delle reti gemelle e per chiedere un incontro con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che, fin qui, non ha ancora risposto al CpA.Danni causati dalla pesca con le reti. Anconatoday.it

