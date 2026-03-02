Anche Maddox Jolie Pitt ha scelto di non usare più il cognome del padre e di mantenere solo quello di Angelina. La decisione segue quella di altri figli della coppia, tra cui Shiloh, Zahara e Vivienne. La scelta riguarda esclusivamente il nome, senza altri dettagli o motivazioni ufficiali. La famiglia comprende ora solo il nome della madre come identificativo ufficiale.

L'occasione è stato l'arrivo nei cinema del film Couture, di Alice Winocur con Angelina Jolie e Louis Garrell. Nei titoli di coda, infatti, non solo si scopre che Maddox ha collaborato alla pellicola con il ruolo di assistente alla regia, ma anche che il ventiquattrenne è accreditato come Maddox Jolie, non Jolie-Pitt. Una differenza minima ma sostanziale, una decisione a cui il primo figlio dei due attori, adottato nel 2002 da Angelina Jolie e nel 2006 da Brad Pitt, sembra aver preso nel corso dell'ultimo anno. Come riporta People, Maddox aveva già cambiato cognome nel settembre 2025, poiché alla première di Couture al Toronto International Film Festival, il ragazzo era stato chiamato solo Jolie nelle note distribuite alla stampa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anche Maddox Jolie Pitt ha deciso di rinunciare al cognome del padre, per tenere solo quello di Angelina

Leggi anche: Gaza, Angelina Jolie in visita al valico di Rafah: le immagini dal confine egiziano

Angelina Jolie mostra i segni della mastectomia: le cicatrici al seno sono un simbolo di speranzaAngelina Jolie ha mostrato per la prima volta i segni della mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013.

Approfondimenti e contenuti su Anche Maddox Jolie.

Temi più discussi: Il figlio di Brad Pitt, Maddox, segue le orme delle sorelle e lascia cadere il nome dell’attore; Maddox, figlio di Jolie e Pitt, abbandona il nome del padre; Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt cancella il cognome del padre; Angelina Jolie & Brad Pitt's Son Maddox Drops 'Pitt' From Last Name in Movie Credits.

Maddox, figlio di Jolie e Pitt, abbandona il nome del padreMaddox Jolie, figlio maggiore di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di non utilizzare più il cognome del padre nei crediti professionali. lascimmiapensa.com

La storia del divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt: le accuse e perché i figli hanno voluto cambiare cognomeAnche Vivienne Jolie Pitt, ultima figlia insieme al gemello Know di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia al cognome paterno. La giovane, oggi 15enne, avrebbe deciso di seguire le orme dei fratelli ... fanpage.it

Maddox, figlio di #BradPitt e Angelina Jolie, ha tolto il cognome paterno dai titoli del film Couture per una scelta personale legata ai rapporti familiari. Il gesto riaccende le tensioni dopo il divorzio dei genitori. x.com

Maddox, figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha tolto il cognome paterno dai titoli del film Couture per una scelta personale legata ai rapporti familiari. Il gesto riaccende le tensioni dopo il divorzio dei genitori. https://ift.tt/ws78N6j #BradPitt facebook