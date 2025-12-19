Angelina Jolie mostra i segni della mastectomia | le cicatrici al seno sono un simbolo di speranza

Angelina Jolie ha condiviso pubblicamente le cicatrici della mastectomia preventiva, simbolo di forza e speranza. La sua scelta coraggiosa ha acceso un importante dibattito sulla prevenzione del cancro al seno e sull’empowerment delle donne, ispirando molte a prendersi cura della propria salute con consapevolezza e determinazione.

