Gaza Angelina Jolie in visita al valico di Rafah | le immagini dal confine egiziano

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, per osservare da vicino le attività di aiuti umanitari. La visita si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, offrendo un'occasione per approfondire la situazione umanitaria nella regione. Le immagini mostrano l'attrice americana mentre si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esigenze della popolazione locale.

Angelina Jolie si è recata in visita al valico di frontiera di Rafah. Un filmato mostra l'attrice americana mentre visita il lato egiziano del valico di frontiera di Rafah con Gaza per vedere da vicino le attività di aiuti umanitari. La Jolie si è espressa contro la guerra a Gaza a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, e ha accusato Israele di prendere deliberatamente di mira i civili.

