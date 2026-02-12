Juventus Massimo Mauro Il bel gioco senza vittorie non basta
La Juventus non convince più i tifosi, anche se gioca bene. Massimo Mauro, ex calciatore bianconero, commenta: “Se si gioca bene e non si vince, non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento”. Le sue parole arrivano dopo le recenti partite della squadra, che faticano a portare a casa i risultati sperati nonostante il buon gioco espresso.
Le parole di Massimo Mauro Intervenuto dagli studi di Pressing, infatti, l’ex bianconero Massimo Mauro ha detto: “ Se si gioca bene e non si vince non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento. Se Bremer non è in grande forma non riesce a mettere una pezza agli errori dei compagni, soprattutto il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Mauro
Tre anni senza Gianluca Vialli nel racconto del suo amico Massimo Mauro
Tre anni dopo la perdita di Gianluca Vialli, Massimo Mauro ricorda il legame speciale che li univa.
Massimo Mauro sentenzia sulla Juventus: «Se la squadra di Spalletti dovesse vincere questo scudetto…». Lo scenario a Pressing
Ultime notizie su Juventus Mauro
Argomenti discussi: Mauro: La vera forza di Spalletti? Con lui la Juve non dipende più da Yildiz; Massimo Mauro: la Juve ha fatto 5 passi indietro, ma l’Inter dovrà comunque stare molto attenta; Mauro: McKennie, Kalulu e l'attaccante: Juve, sembra una barzelletta; Juve, Mauro boccia il mercato di Comolli: Sembra una barzelletta. Spalletti inascoltato, cosa rischia la Signora.
Mauro: Il problema della Juventus è legato al livello dei giocatori. Sul paragone Malen-Vialli dico che…Massimo Mauro, a Gazzetta.it, ha parlato del momento che vive la Juventus: Secondo me, prima della mancanza del 9, il problema della Juve è legato al livello dei giocatori. tuttojuve.com
Massimo Mauro: Juve, il gioco deve portare a vincere. Di Gregorio sul secondo gol fa un errore graveIntervenuto negli studi Mediaset, Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, commenta così il pareggio ottenuto dai bianconeri contro la Lazio nell'ultimo ... tuttojuve.com
Massimo Mauro a Conte: "Ora che avete una partita a settimana puoi promettere ai tifosi che tornerete a lottare per lo scudetto" E il tecnico non ci sta: "Ma che domanda è Con tutto il rispetto... Ci conosciamo anche... Come puoi prevedere l'infortuni - facebook.com facebook
Massimo #Mauro a #Conte: "Ora che avete una partita a settimana puoi promettere ai tifosi che tornerete a lottare per lo #scudetto" E il tecnico non ci sta: "Ma che domanda è Con tutto il rispetto... Ci conosciamo anche... Come puoi prevedere l'infort x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.