juventus massimo mauro il bel gioco senza vittorie non basta

La Juventus non convince più i tifosi, anche se gioca bene. Massimo Mauro, ex calciatore bianconero, commenta: “Se si gioca bene e non si vince, non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento”. Le sue parole arrivano dopo le recenti partite della squadra, che faticano a portare a casa i risultati sperati nonostante il buon gioco espresso.

Le parole di Massimo Mauro Intervenuto dagli studi di  Pressing, infatti, l’ex bianconero Massimo  Mauro  ha detto:  “ Se si gioca bene e non si vince non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento. Se Bremer non è in grande forma non riesce a mettere una pezza agli errori dei compagni, soprattutto  il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

