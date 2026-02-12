juventus massimo mauro il bel gioco senza vittorie non basta

La Juventus non convince più i tifosi, anche se gioca bene. Massimo Mauro, ex calciatore bianconero, commenta: “Se si gioca bene e non si vince, non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento”. Le sue parole arrivano dopo le recenti partite della squadra, che faticano a portare a casa i risultati sperati nonostante il buon gioco espresso.

Intervenuto dagli studi di Pressing, infatti, l'ex bianconero Massimo Mauro ha detto: "Se si gioca bene e non si vince non credo che ci sia uno sportivo o un tifoso contento. Se Bremer non è in grande forma non riesce a mettere una pezza agli errori dei compagni, soprattutto il

Tre anni dopo la perdita di Gianluca Vialli, Massimo Mauro ricorda il legame speciale che li univa.

