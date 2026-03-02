L'Analogue Pocket torna disponibile sul mercato, accompagnato da un aumento di prezzo rispetto alle precedenti versioni. L’evento di riassortimento riguarda anche il Dock associato, con le spedizioni che inizieranno entro alcune settimane. È stato inoltre annunciato un nuovo accessorio compatibile, che sarà venduto separatamente. Le informazioni dettagliate su date e costi sono state comunicate ufficialmente.

Questo aggiornamento sintetizza le principali indicazioni sull’evento di riassortimento di Analogue Pocket e del Dock associato, includendo data di riassortimento, tempistiche di spedizione, variazioni di prezzo e l’introduzione di un nuovo accessorio. Le informazioni principali riguardano la finestra di vendita, le modalità di consegna e le novità introdotte dal marchio. analogue pocket restock e dock: data, disponibilità e prezzo. Analogue ha comunicato il riassortimento del Pocket e del Dock, fissando la data di restock 4 marzo 2026. Le spedizioni inizieranno a partire dal giugno 2026, con tempi variabili in base all’ordine ricevuto. Inoltre, è stato annunciato un aumento del prezzo del Pocket, mentre il Dock manterrà una fascia di prezzo invariata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Analogue pocket torna disponibile ma costa di più

Analogue Pocket Extender! e-Reader Is Now Possible on Pocket

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Analogue pocket.

