Rui Costa | Ho vinto molti più titoli al Milan ma alla Fiorentina c’era più passione per la propria città

Rui Costa, attuale presidente del Benfica, riflette sulle sue esperienze calcistiche in Italia, confrontando i successi al Milan con la passione dei tifosi della Fiorentina. In un'intervista, ha condiviso le emozioni e le differenze tra le due esperienze, evidenziando il legame speciale con la città toscana e il valore delle vittorie conquistate nel corso della sua carriera.

© Pianetamilan.it - Rui Costa: "Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c'era più passione per la propria città" L'attuale presidente del Benfica Rui Costa ha parlato anche delle sue avventure con le maglio del Milan e della Fiorentina. Ecco le sue parole.

Rui Costa racconta: "A Milano ho vinto di più, ma Firenze aveva una passione diversa" - Manuel Rui Costa ha raccontato del suo passato in Italia, spiegando le differenze tra il Milan e la Fiorentina ... msn.com

