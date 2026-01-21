Board of Peace Meloni | Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo

Il Board of Peace e il presidente Meloni hanno sottolineato che l’Italia rimane aperta e disponibile, ma evidenziano la necessità di più tempo per affrontare alcune questioni. Secondo Meloni, ci sono problematiche di compatibilità costituzionale emerse dallo statuto, che richiedono una valutazione approfondita. La situazione richiede attenzione e tempi adeguati per trovare soluzioni conformi alla nostra Costituzione.

(Adnkronos) – "C'è per noi un problema costituzionale di compatibilità perché dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi di incompatibilità con la nostra Costituzione. Questo non ci consente di firmare sicuramente domani, però ci serve più tempo, c'è un lavoro che va fatto, ma la mia posizione rimane di apertura". Così la premier Giorgia Meloni, parlando del Board of Peace per Gaza, ospite della puntata per i 30 anni di 'Porta a Porta', in onda questa sera su Rai1. "La posizione dell'Italia è di apertura, nel senso che noi siamo aperti, disponibili e interessati per almeno due ragioni.

