La sera dei miracoli | a Borgomanero lo spettacolo omaggio a Lucio Dalla

Lunedì 12 gennaio, alle 20,45, sul palco del Teatro Nuovo di Borgomanero arriva "La sera dei miracoli", lo spettacolo omaggio a Lucio Dalla.In scena, per la produzione di Goodvibration, Lorenzo Campani alla voce, Luigi Buggio alle tastiere, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso, Marco. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

