Firenze concerto dedicato a Lucio Dalla ‘La sera dei miracoli’

Il 15 gennaio 2026, Firenze ospiterà un concerto dedicato a Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. L’evento ripercorrerà alcune delle sue canzoni più celebri, tra cui “Come è profondo il mare”, “L’anno che verrà”, “Caruso” e “4 marzo 1943”. Un’occasione per celebrare la musica e il talento di Dalla, attraverso un repertorio che ha segnato più generazioni.

Firenze, 15 gennaio 2026 - Da "Come è profondo il mare" a "L'anno che verrà", da "Caruso" a "4 marzo 1943". Lucio Dalla, ovviamente. Dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, approda giovedì 29 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze "La sera dei miraco li", lo spettacolo tributo al grande cantautore scomparso. A trasportare il pubblico attraverso le note e la storia dell'indimenticato Lucio sarà Lorenzo Campani, già interprete di Quasimodo e Clopin nel musical "Notre Dame de Paris", accompagnato dalla sua band. I biglietti – posti numerati da 23 a 36,80 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.

