Amicizia appartenenza e solitudine | guida per genitori di adolescenti in cerca di equilibrio

Il Centro per le famiglie del Comune di Rimini ha avviato un nuovo percorso dedicato ai genitori di adolescenti, intitolato “Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse”. L’iniziativa, realizzata con il supporto degli istituti comprensivi locali e dell’associazione Teatrale Alcantara, si propone di offrire spunti e strumenti utili per affrontare le sfide di questa fase di crescita.