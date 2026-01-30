Jannik Sinner si trova a un passo da una svolta importante. Dopo aver dominato il circuito nel 2025, vincendo molti tornei, ora cerca di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni elevate e longevità. La sua sfida più grande resta quella di restare in forma senza rischiare infortuni, in un momento in cui il dominio di Alcaraz impone una pressione costante.

Jannik Sinner si trova a un crocevia decisivo nella sua carriera. Dopo un 2025 segnato da prestazioni costanti, vittorie su tutti i principali tornei e un dominio che ha scosso le gerarchie del tennis mondiale, il tennista austriaco affronta ora la sfida più complessa: mantenere il livello di performance senza sacrificare la salute fisica. La sua corsa al numero uno del ranking, consolidata nonostante un’assenza di tre mesi l’anno precedente per una sospensione legata a un controllo antidoping, ha sorpreso molti, ma ha anche acceso un dibattito su cosa significhi davvero essere il migliore. Jim Courier, ex numero uno del mondo e doppio campione dell’Australian Open, non ha dubbi: la vera sfida per Sinner non è solo la qualità del gioco, ma la capacità di durare nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner cerca equilibrio tra prestazioni e longevità, sfidando il dominio di Alcaraz nel circuito.

Greg Rusedski sottolinea l'unicità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, definendoli i dominatori attuali del circuito.

