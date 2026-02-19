Amici della Musica' di San Severo appuntamento con il pianista Sandro Nebierize

Il 27 febbraio, l’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo organizza un concerto con il pianista Sandro Nebieridze. La causa di questo evento è la 57esima stagione musicale promossa dall’associazione, guidata dalla professoressa Gabriella Orlando. Il concerto si terrà alle 19.45 nell’auditorium ‘Sacra Famiglia’. Nebieridze, originario della Georgia, suonerà pezzi di compositori classici e moderni, attirando appassionati di musica da tutta la città. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati, pronti a immergersi in una serata di musica dal vivo.

Nuovo appuntamento con l’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo. Il 27 febbraio alle 19.45 presso l’auditorium ‘Sacra Famiglia’, concerto del talentuoso pianista georgiano Sandro Nebieridze nell’ambito della 57esima stagione del sodalizio guidata dalla professoressa Gabriella Orlando. Il programma musicale propone un percorso attraverso tre secoli di letteratura pianistica, mettendo in luce l’evoluzione del linguaggio e delle forme strumentali. Dalla serena cantabilità della Sonata ‘Pastorale’ di Beethoven, esempio di equilibrio classico e sensibilità poetica, si passa alla fantasia improvvisativa della Toccata bachiana e al virtuosismo romantico di Schumann.🔗 Leggi su Foggiatoday.it 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con il duo Mauriello-IgnacchitiQuesta sera a San Severo si riaccendono le luci sul duo Mauriello-Ignacchiti. 'Amici della Musica' di San Severo, appuntamento con le musiche dei film del Trio RospigliosiGli ‘Amici della Musica’ di San Severo presentano il concerto del Trio Rospigliosi, che proporrà le più note melodie tratte da colonne sonore cinematografiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Filippo Gorini in concerto – domenica 22 febbraio – Amici della Musica Ancona; Amici della Musica di Foggia, stagione 2026: il programma degli appuntamenti - FoggiaToday; 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria Sun; Amici della Musica di Padova | Domenica in Musica. AMICI DELLA MUSICA Parte la 56^ stagione degli amici della Musica di Foggia. Tutti gli eventiLa 56ª Stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia rinnova il suo storico appuntamento con il pubblico del Teatro Umberto Giordano, il più antico della Puglia, proponendo un percorso a ... statoquotidiano.it 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Signum Saxophone Quartet e Sarah Maria SunI quattro sassofonisti del SIGNUM Saxophone Quartet insieme al soprano Sarah Maria Sun saranno gli ospiti del concerto di mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini, in cartellone p ... padovaoggi.it San Salvo, fugge con l’auto rubata e termina in un canale: ferito un 46enne di San Severo Inseguimento e momenti concitati e di grande tensione ieri sera lungo la statale 16, nei pressi di San Salvo, in Molise: i carabinieri hanno inseguito un’auto, una Fiat 55 facebook