' Amici della Musica' di San Severo appuntamento con il duo Mauriello-Ignacchiti

Questa sera a San Severo si riaccendono le luci sul duo Mauriello-Ignacchiti. I giovani artisti salgono sul palco per un concerto che fa parte della 57esima stagione dell’associazione ‘Amici della Musica’. L’appuntamento attira un pubblico curioso di ascoltare le nuove promesse della musica, pronti a scoprire il talento che emerge tra le note.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Giovani talenti in vetrina nell’ambito della 57esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo. Domenica 1 febbraio alle 19.45 nell’auditorium Sacra Famiglia, protagonisti della rassegna saranno il violoncellista Alessandro Mauriello e la pianista Angela Ignacchiti. Una serata dedicata a un percorso di musiche d’autore con un programma che va da Verdi a Mendelssohn e Popper. Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 3486628775 e 3291286673. Alessandro Mauriello Nato a Milano nel 2003, inizia lo studio del violoncello all'età di 5 anni e nel 2023 consegue la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica ‘Verdi’ di Milano sotto la guida di Matteo Ronchini.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Gli 'Amici della Musica' di San Severo presentano il concerto del Trio Rospigliosi, che proporrà le più note melodie tratte da colonne sonore cinematografiche.

