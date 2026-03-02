Amici 25 Opi contro Anna Pettinelli | Per colpa sua mi prenderò quintali di mer*a

Durante la trasmissione Amici 25, Opi ha espresso preoccupazione per le conseguenze delle decisioni di Anna Pettinelli, affermando che a causa sua potrebbe ricevere molte critiche sui social. I cantanti esclusi dal Serale hanno commentato la scelta della docente di non ammetterli, mentre i coach Zerbi e Cuccarini stanno valutando strategie per superare il veto.

I cantanti esclusi commentano la decisione della docente di non ammetterli al Serale, Opi teme le reazioni social, mentre Zerbi e Cuccarini cercano strategie per aggirare il veto. Il pomeridiano di Amici 25 di domenica 1° marzo si è concluso con un colpo di scena inatteso: in un video mandato in onda, da Maria De Filippi, Anna Pettinelli ha comunicato la sua decisione: nessun allievo di canto potrà accedere al Serale finché i suoi non saranno stati ammessi. Anna Pettinelli boccia gli alunni di Rudy Zerbi Durante il pomeridiano, alcuni allievi hanno sostenuto la loro prova per l'accesso al Serale tra cui Elena e Plasma, entrambi nel team di Rudy Zerbi, anche se la giovane cantautrice aveva iniziato il suo percorso nella scuola con Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

