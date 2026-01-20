L’odissea di Opi ad Amici 25 | si è rotto qualcosa e non è solo colpa di Anna Pettinelli

Durante la fase di Amici 25, Opi ha affrontato una serie di difficoltà che hanno compromesso il suo percorso. Recenti eventi hanno evidenziato alcuni problemi, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità a Anna Pettinelli. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sia per il concorrente che per il team, evidenziando le sfide di un percorso artistico complesso e articolato.

L'odissea di Opi ad Amici 25 ha subito un'improvvisa frenata dovuta allo scontro con Anna Pettinelli: ma non possono ricadere sulla giudice tutte le mancanze del concorrente.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Amici 25, le pagelle di domenica 18 gennaio: qualcosa si è rotto per Opi (5,5), cade Anna Pettinelli (4)Domenica 18 gennaio 2026 è andata in onda la quindicesima puntata di Amici 25, il talent di Maria De Filippi.

