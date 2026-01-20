L’odissea di Opi ad Amici 25 | si è rotto qualcosa e non è solo colpa di Anna Pettinelli

Durante la fase di Amici 25, Opi ha affrontato una serie di difficoltà che hanno compromesso il suo percorso. Recenti eventi hanno evidenziato alcuni problemi, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità a Anna Pettinelli. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sia per il concorrente che per il team, evidenziando le sfide di un percorso artistico complesso e articolato.

