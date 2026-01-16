Amici 25 amaro sfogo di Opi contro Anna Pettinelli | Non mi sento rappresentato

Durante la registrazione di Amici 25, Opi ha espresso pubblicamente il suo disagio nei confronti di Anna Pettinelli, con un commento che ha attirato l’attenzione. L’allievo ha dichiarato di non sentirsi rappresentato dal rapporto con l’insegnante, evidenziando una crescente tensione tra i due. Questa situazione mette in luce le dinamiche interne del percorso formativo e il delicato equilibrio tra studenti e insegnanti.

Opi distrutto ad Amici 25, lo sfogo dell'allievo contro Anna Pettinelli. Anna Pettinelli è l'insegnante di Opi ad Amici 25, tra loro però aumenta sempre di più la tensione. In varie occasioni il ragazzo ha fatto notare che riesce ad andare meglio nella classifica solo quando è lui a scegliere i brani da cantare. L'allievo non trova adeguate le scelte della sua insegnante, ma nonostante lo abbia detto molto volte le cose non sono cambiate. Il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo nella scuola. Parlando con Michele ha detto: "Qua dentro per andare avanti servono anche le classifiche, io ho un sacco di pezzi che mi fanno paura.

