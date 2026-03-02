Ambarabà alla Fabbrica del Vapore a Milano tornano i giochi di una volta | Strega comanda color

A Milano, alla Fabbrica del Vapore, riaprono i giochi tradizionali con attività come campana, salto della corda, “Strega comanda color” e “Un, due, tre…stella!”. L’evento si svolge il 2 marzo 2026 e invita bambini e famiglie a riscoprire i giochi di una volta, tra risate e momenti di svago. Sono presenti diverse postazioni dedicate alle attività più amate del passato.

Milano, 2 marzo 2026 – Campana, salto della corda, "Strega comanda color", "Un, due, tre.stella!", tiro al barattolo, corse con cavalli di legno, spettacoli di marionette e tanto altro: il progetto Ambarabà, inserito nel programma culturale di Vapore d'inverno promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, fa vivere ai più giovani momenti di gioco unici capaci di stimolare la fantasia, la socializzazione, la coordinazione motoria e l'attenzione cognitiva lontano da telefoni, computer e dispositivi tecnologici. Sei aree gioco: dal rubabandiera al Luna park Sei aree tematiche disposte nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore...