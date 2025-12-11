Deejay Winter Village 2025 alla Fabbrica del Vapore | a Milano un parco sportivo invernale gratis

Dal 12 al 21 dicembre, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita il Deejay Winter Village 2025, un parco sportivo invernale gratuito. Un'occasione unica per vivere l'atmosfera natalizia, praticare sport e divertirsi in un ambiente suggestivo e coinvolgente nel cuore della città.

Milano, 11 dicembre 2025 – Alla Fabbrica del Vapore appuntamento "Deejay Winter Village" in scena da venerdì 12 a domenica 21 dicembre. A Milano un parco sportivo invernale nel piazzale dell'area culturale di via Procaccini 4. Cosa ci sarà al Deejay Winter Village. Una pista di pattinaggio su ghiaccio, una parete di arrampicata, una pista di curling, simulatori di bob e sci: un assaggio dell'inverno olimpico, dove il pubblico può cimentarsi e divertirsi, grazie anche all'animazione di Radio Deejay: musica, giochi e tante attività che dal palco accenderanno l'atmosfera, anche alla presenza dei talent della radio, fra cui Pecchia e Damiani e Umberto e Damiano.