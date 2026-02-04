Addio app sospette su Fire TV | Amazon ti impedisce di installarle non solo di usarle

Amazon blocca definitivamente l’installazione di app sospette sui dispositivi Fire TV. L’azienda ha deciso di intervenire duramente per contrastare la pirateria digitale, impedendo agli utenti di installare app non autorizzate. La mossa mira a combattere le app illegali, anche se molti utenti si ritrovano impossibilitati ad usare alcune funzioni o a installare programmi che prima erano accessibili. La misura si inserisce in un giro di vite più deciso contro le app pirata, con l’obiettivo di proteggere i contenuti e rispettare le regole.

La battaglia di Amazon contro la pirateria digitale sui dispositivi Fire TV ha raggiunto un nuovo livello di severità. Dopo mesi di avvertimenti e blocchi graduali, l'azienda di Seattle ha implementato un sistema che impedisce completamente l'installazione delle applicazioni considerate illecite sui propri dispositivi di streaming. Non si tratta più soltanto di bloccare l'avvio di app sospette, ma di fermarle alla radice, prima ancora che possano essere caricate sul sistema. La novità riguarda direttamente l'Italia, come confermato dalla stessa Amazon, insieme ad altri mercati europei dove la diffusione delle Fire TV Stick è particolarmente capillare.

