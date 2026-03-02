Dopo un pasto abbondante, molte persone avvertono il desiderio di uno spuntino dolce o salato, anche se si sentono già pieni. Quando si apre la scatola dei biscotti, si percepisce una voglia improvvisa di mangiare qualcosa, come una fetta di torta o un pacchetto di patatine. Questa sensazione si manifesta subito dopo aver concluso un pasto completo, senza che sia necessariamente dovuto a mancanza di volontà.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Uno studio inglese svela perché è così difficile resistere ai dolci dopo un pasto completo. Non è mancanza di volontà, ma una risposta del cervello che ignora i segnali di sazietà dello stomaco Hai appena finito un pasto completo e ti senti decisamente sazio. Eppure, non appena appare la scatola dei biscotti, una fetta di torta o un pacchetto di patatine, senti una spinta irresistibile ad allungare la mano. Non è “gola” nel senso comune del termine, né una mancanza di carattere. La scienza, infatti, sembra assolvere i più golosi: secondo un nuovo studio, è tutta colpa del nostro cervello che continua a rispondere a stimoli alimentari allettanti anche quando lo stomaco è pieno e ha ricevuto energia a sufficienza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alzi la mano chi, anche dopo un pranzo luculliano, ha sempre "un angolino" per il dolce! Non sentitevi in colpa: non è (sempre) mancanza di forza di volontà

Carlo Ponti Jr: «Mamma Sophia Loren? È gagliarda come sempre. Ci portava sempre sul set, stava sempre con noi, ha saputo veramente gestire anche la vita in famiglia»Carlo Ponti ha ripercorso la sua infanzia: «La mia vita è sempre stata normale, mia madre è sempre stata molto conviviale.

Jennifer Lawrence ai Golden Globe 2026: alzi la mano chi non ha avuto un déjà vu di Beyoncé al Met galaL'attrice premio Oscar arriva sul red carpet con uno strabiliante abito Givenchy semi trasparente, impreziosito da ricami floreali.

Contenuti e approfondimenti su Alzi.

Temi più discussi: Lukaku è ancora Big, alzi la mano chi ci credeva! Ora due obiettivi nel mirino – CdS; Tifosi con la canna da pesca e crioterapia nel frigobar: benvenuti allo stadio in Laos; I consigli per aumentare la longevità del cardiologo: 5 abitudini che migliorano il tenore di vita; Si è ancora in tempo a imparare una nuova lingua nel 2026 con Babbel (-20%).

La furia di Diego Simeone per il rigore annullato ad Álvarez: «Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco»(LaPresse) È una furia Diego Simeone dopo la cocente eliminazione dell'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League. I colchoneros si sono arresi ai calci di rigore contro i cugini del ... video.corriere.it

Israele-Italia, match pazzo. Vaciago: Alzi la mano chi non si è divertito ieri seraIl direttore di Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo fondo pubblicato sul quotidiano, ha analizzato Israele-Italia, conclusa 5-4 per gli azzurri al termine di un match davvero pazzo. Una sfida ... m.tuttomercatoweb.com

Dai, ammettiamolo. Un balzo sul divano lo abbiamo fatto tutti. Alzi la mano chi pensava che Serena Brancale chiudesse il Festival di Sanremo al 9° posto. Lei, senza dubbio, è la grande esclusa della finalissima. Fuori dai cinque che si giocheranno la vittoria: - facebook.com facebook

Alzi la mano chi vorrebbe vederli sul palco di #Sanremo2026 @RadioItalia #TrueLove x.com