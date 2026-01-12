Jennifer Lawrence ai Golden Globe 2026 | alzi la mano chi non ha avuto un déjà vu di Beyoncé al Met gala

Jennifer Lawrence ha conquistato il red carpet dei Golden Globe 2026 indossando un elegante abito Givenchy, caratterizzato da trasparenze e ricami floreali. L’outfit ha ricordato le interpretazioni di Beyoncé al Met Gala, suscitando commenti tra il pubblico e i media. La sua presenza, sobria e raffinata, ha sottolineato ancora una volta il suo stile discreto e sofisticato.

L'attrice premio Oscar arriva sul red carpet con uno strabiliante abito Givenchy semi trasparente, impreziosito da ricami floreali. Un look che stuzzica la memoria: ricorda un'opera d'arte del passato, ma strizza l'occhio anche a Queen B. Ricordate?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Lawrence ai Golden Globe 2026: alzi la mano chi non ha avuto un déjà vu di Beyoncé al Met gala Leggi anche: Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026, mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin Leggi anche: Il Met Gala 2026 è femminile, potente e iconico: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams al comando Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’abito trasparente di Jennifer Lawrence ai Golden Globes è pura poesia romantica; Ai Golden Globes 2026 le star si sono messe (letteralmente) a nudo; Golden Globe 2026, le pagelle dei look: da Jennifer Lawrence a Timothée Chalamet; Una sexy Jennifer Lawrence ai Golden Globes 2026 si veste di fiori (e poco altro) by Givenchy. Golden Globe, le pagelle look: Selena Gomez e Ariana Grande dive (9), Emma Stone canarino (5), Jennifer Lawrence una Venere (7,5), Chalamet vince su Leo Di Caprio (6,5) - La serata dei Golden Globe apre la stagione degli Award ad Hollywood e anticipa quella più attesa di tutto l'anno, gli Oscar. corriereadriatico.it

Una sexy Jennifer Lawrence ai Golden Globes 2026 si veste di fiori (e poco altro) by Givenchy - Sfidando le regole (non scritte) delle serate dedicate ai premi, l'attrice ha optato per un'audace mise di Givenchy by Sarah Burton ... vogue.it

Golden Globe, le pagelle look: Selena Gomez e Ariana Grande dive (9), Emma Stone canarino (5), Jennifer Lawrence una Venere (7,5) - La serata dei Golden Globe apre la stagione degli Award ad Hollywood e anticipa quella più attesa di tutto l'anno, gli Oscar. msn.com

Jennifer Lawrence sul red carpet dei Golden Globe 2026 - facebook.com facebook

Jennifer Lawrence sul red carpet dei #GoldenGlobes x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.