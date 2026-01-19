Carlo Ponti Jr | Mamma Sophia Loren? È gagliarda come sempre Ci portava sempre sul set stava sempre con noi ha saputo veramente gestire anche la vita in famiglia
Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, ricorda gli anni della sua infanzia accanto alla madre, evidenziando la sua vitalità e il ruolo fondamentale che ha avuto nella loro famiglia. Nato in condizioni di povertà, Sophia Loren ha affrontato molte sfide, rimanendo sempre vicina ai figli e mantenendo un rapporto autentico con il suo pubblico. La sua vita testimonia un percorso di resilienza e dedizione, che l’ha resa un’icona del cinema e della cultura italiana.
Carlo Ponti ha ripercorso la sua infanzia: «La mia vita è sempre stata normale, mia madre è sempre stata molto conviviale. È nata nella povertà, ha vissuto una vita non privilegiata, molto difficile, e questo l'ha resa una donna del popolo, di tutti noi». E, secondo lui, «è quello che le dà questa potenza sullo schermo, questo dinamismo che l’ha resa veramente leggendaria: questa dualità l’ha resa così attraente come artista perché questa accessibilità la porta anche sullo schermo e nel suo lavoro. Geloso di lei? Mai, solo fierezza». Nata a Roma il 20 settembre 1934, ha conquistato il mondo con la sua bellezza, talento e versatilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sophia Loren, il figlio Carlo Ponti Jr a Domenica In: «Mamma è gagliarda come sempre»Durante la puntata di Domenica In del 18 gennaio 2026, Carlo Ponti Jr, direttore d’orchestra e figlio di Sophia Loren, ha condiviso il suo rapporto con l’attrice, sottolineando la sua vitalità e il forte legame familiare.
Leggi anche: Sophia Loren, il figlio Carlo Ponti in tv: "Mamma ha sempre saputo bilanciare la fama con la vita di famiglia"
Carlo Ponti Jr: «Mamma Sophia Loren? È gagliarda come sempre. Ci portava sempre sul set, stava sempre con noi, ha saputo veramente gestire anche la vita in famiglia» - Il figlio dell’icona del cinema mondiale, oggi 91enne, ha ripercorso gli anni della sua infanzia accanto alla mamma: «È nata nella povertà, ha vissuto una vita non privilegiata, molto difficile, e que ... vanityfair.it
«Non mi sono mai reso conto della leggendarietà di mia madre, ma è un onore essere suo figlio». Carlo Ponti Jr, direttore d’orchestra, racconta così il suo rapporto con Sophia Loren, svelando aspetti poco noti della loro quotidianità. Ospite a Domenica In, si è - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.