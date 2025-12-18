Caso Vassallo la Cassazione riapre il caso | non ci sono gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo
La Cassazione ha deciso di riaprire il caso Vassallo, escludendo gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo. Questa decisione potrebbe segnare una svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio del sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010. La riapertura delle indagini apre nuove possibilità di approfondimento e di ricerca della verità, mantenendo alta l’attenzione sull’importante caso giudiziario.
Una possibile svolta nel corso dell?inchiesta sull?omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. La cassazione ha accolto il ricorso della difesa del colonnello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Caso Vassallo, è il giorno del processo: «Svolta dopo 15 anni» - Inizierà questa mattina, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, l'udienza preliminare a carico dei quattro indagati per il delitto del sindaco pescatore di ... ilmattino.it
