Caso Vassallo la Cassazione riapre il caso | non ci sono gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo

La Cassazione ha deciso di riaprire il caso Vassallo, escludendo gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo. Questa decisione potrebbe segnare una svolta decisiva nelle indagini sull’omicidio del sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010. La riapertura delle indagini apre nuove possibilità di approfondimento e di ricerca della verità, mantenendo alta l’attenzione sull’importante caso giudiziario.

