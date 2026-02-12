Altavilla Irpina vincita da 100mila euro con un biglietto VIP

A Altavilla Irpina, mercoledì 11 febbraio 2026, un fortunato titolare di un biglietto

La vincita si inserisce in un quadro di risultati significativi registrati nello stesso punto vendita negli ultimi tredici anni Un nuovo episodio di fortuna ha interessato il comune irpino di Altavilla Irpina nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026. Presso la ricevitoria di Maria Rosaria Palladino, in Corso Garibaldi, un giocatore ha centrato un premio di 100.000 euro con un tagliando della serie “VIP”, dal costo di 25 euro.La vincita si inserisce in un quadro di risultati significativi registrati nello stesso punto vendita negli ultimi tredici anni. Dati storici, consultabili nei registri della ricevitoria, indicano come già nel 2013 sia stato realizzato un colpo da cinque milioni di euro con un biglietto “Maxi Miliardario”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

