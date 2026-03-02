A Bari Gioia e Molfetta l' anteprima di Notte prima degli esami 3.0 con il cast in diretta streaming | ecco dove

A Bari, Gioia e Molfetta si svolge l’anteprima di “Notte prima degli esami 3.0” con il cast in diretta streaming. L’evento si tiene presso gli UCI Cinemas Showville, Seven Gioia del Colle e Molfetta, e celebra il MAKP100, i cento giorni dall’esame di maturità. L’iniziativa coinvolge studenti e appassionati di cinema in un evento speciale dedicato.

UCI Cinemas Showville, Seven Gioia del Colle e Molfetta celebrano il MAKP100, i cento giorni dall'esame di maturità, con un'anteprima evento speciale dedicata a tutti gli studenti e appassionati di cinema. Martedì 10 marzo 2026 alle ore 19.15 gli UCI Cinemas di Bari ospiteranno l'anteprima di.