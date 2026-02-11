Scienza italiana | disparità di genere frena ricerca e innovazione testimonianze da convegno Lincei

Questa mattina all’Accademia dei Lincei di Roma si è parlato di come la disparità di genere ostacola la ricerca e l’innovazione in Italia. Le testimonianze di donne scienziate hanno evidenziato come le barriere ancora presenti nel mondo accademico rallentino i progressi e limitino le opportunità per tutte. La discussione ha mostrato che il problema non riguarda solo le singole carriere, ma l’intera comunità scientifica.

Oltre il Laboratorio: La Scienza Italiana e la Lunga Ombra della Disparità di Genere. Roma, 11 febbraio 2026 – L'eco delle testimonianze raccolte all'Accademia dei Lincei non si limita a un semplice resoconto di difficoltà individuali. Il convegno sulla condizione delle scienziate italiane, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, apre uno squarcio su un problema strutturale che affligge il sistema di ricerca e sviluppo del paese. Un problema che non solo frena il potenziale di metà della popolazione, ma compromette la capacità dell'Italia di competere a livello globale in un'era definita dall'innovazione tecnologica e scientifica.

