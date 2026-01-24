Provincia alle urne si rinnova il consiglio entro giugno
La provincia si prepara al rinnovo del consiglio, previsto entro giugno. Dopo la riforma Delrio, questa operazione si svolge principalmente nelle sedi istituzionali, con poca partecipazione diretta dei cittadini. La scelta dei nuovi rappresentanti avviene attraverso processi interni, lasciando agli elettori un ruolo marginale nel processo decisionale. Un momento di passaggio che, come di consueto, si svolge al di fuori dell’attenzione pubblica.
Il consiglio provinciale vicino al rinnovo e, come ormai da tradizione post-riforma Delrio, la partita si giocherà tutta nelle stanze dei bottoni, lontano dalle urne dei cittadini comuni. Le elezioni di secondo livello sono alle porte con un appuntamento che vedrà protagonisti esclusivamente i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
