Chi è Gianna Pratesi la centenaria che votò nel 1946

Gianna Pratesi, centenaria, ha partecipato come spettatrice alla prima serata del Festival di Sanremo e ha ricordato con precisione il voto del 1946. La sua presenza ha suscitato grande emozione tra il pubblico, che ha applaudito a lungo. La donna, con il sorriso aperto e il ricordo nitido, ha condiviso un momento che rappresenta un pezzo importante della storia italiana. La sua esperienza ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Applausi lunghi, emozione palpabile e un sorriso che attraversa il tempo. Alla prima serata del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston, sale Gianna Pratesi, 105 anni, un’energia contagiosa e una memoria viva di uno dei momenti fondativi della nostra Repubblica. Voluta dal direttore artistico Carlo Conti per celebrare gli 80 anni del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, Pratesi è l’ospite d’onore della serata inaugurale. “Ma come ha votato, per la Repubblica o per la monarchia?”, le chiede Conti. La risposta è netta: “Ma no, per la Repubblica. Tutti in famiglia l’abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com