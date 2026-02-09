Sanremo La Russa | Rai chieda a Pucci di tornare sui suoi passi

La Russa chiede alla Rai di far tornare Andrea Pucci sui suoi passi. L’ex ministro ha detto di conoscere il comico da trent’anni e ha sottolineato che Pucci non fa comicità politica, ma scherza sulla vita di tutti i giorni degli italiani. La richiesta arriva dopo alcune polemiche sui temi trattati dal comico durante le sue esibizioni.

Milano, 9 feb. (askanews) – "Andrea Pucci io lo conosco da trent'anni. Chi può dire che Pucci faccia comicità politica? Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani. Fa morire dal ridere senza offendere mai nessuno. Io invito la Rai a chiedergli di cambiare idea. Invito ufficialmente la Rai a chiedere a Pucci di ritornare sui suoi passi". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a Milano in memoria di Pinuccio Tatarella, dopo la rinuncia del comico a partecipare al Festival di Sanremo.

