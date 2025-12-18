Prof scende dal treno e viene colpita da un arresto cardiaco rianimata dagli agenti della Polfer

Una donna di 81 anni, insegnante universitaria di Cesenatico, è stata colpita da un arresto cardiaco alla stazione di Parma. Fortunatamente, gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rianimarla e a salvarle la vita. Un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e del coraggio del personale di sicurezza in situazioni di emergenza.

© Cesenatoday.it - Prof scende dal treno e viene colpita da un arresto cardiaco, rianimata dagli agenti della Polfer Paura per una prof universitaria 81enne di Cesenatico colpita da un malore alla stazione ferroviaria di Parma e salvata dagli agenti della Polfer della città emiliana. Come riporta ParmaToday, nel pomeriggio dell'11 dicembre, alla stazione ferroviaria di Parma, la docente universitaria è stata.

